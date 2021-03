Brasile: medico rifiuta di sostituire il ministro della Salute, "divergenze con Bolsonaro”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dottoressa Ludhmila Hajjar ha rifiutato la proposta del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, di sostituire il ministro della Salute attualmente in carica, Eduardo Pazuello. La donna, cardiologa di fama nazionale, ha rilasciato una lunga intervista alla TvGlobo indicando la "mancanza di una convergenza tecnica" tra lei e il presidente come uno dei principali motivi, elencando tuttavia una serie di altre motivazioni. "Lo scenario in Brasile è piuttosto cupo", ha detto Hajjar. "Ciò che il governo spera di ottenere da me non si adatta al mio profilo. Le mie qualifiche, i miei piani e i miei obiettivi seguono una linea molto diversa dall'attuale governo. Quindi, devo solo rispettare e ringraziare per l'opportunità offertami", ha affermato. (segue) (Brb)