Siria: governi di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Usa, "non abbandoneremo il popolo siriano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti non abbandoneranno il popolo siriano. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta rilasciata dal segretario si Stato Usa, Antony Blinken, il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, tedesco, Heiko Maas, italiano, Luigi Di Maio e britannico, Dominic Raab, in occasione del 10mo anniversario della rivoluzione siriana. “La giornata di oggi segna dieci anni da quando il popolo siriano è sceso pacificamente in piazza chiedendo riforme. La risposta del regime di Assad è stata di una violenza spaventosa. Il presidente Assad ei suoi sostenitori hanno la responsabilità degli anni di guerra e delle sofferenze umane che seguirono”, si legge. “Dopo anni di conflitto, corruzione diffusa e cattiva gestione economica, l'economia siriana è a pezzi. Più della metà della popolazione, quasi 13 milioni di siriani, dipendono dall'assistenza umanitaria. I milioni di rifugiati siriani, generosamente ospitati dai vicini della Siria, Turchia, Giordania, Libano, Iraq ed Egitto, nonché gli sfollati interni non possono ancora tornare a casa senza timore di violenze, arresti arbitrari e torture. Il continuo conflitto ha anche creato spazio per i terroristi, in particolare lo Stato islamico, da sfruttare. Prevenire la rinascita dello Stato islamico rimane una priorità”. È imperativo, prosegue la dichiarazione, “che il regime e i suoi sostenitori si impegnino seriamente nel processo politico e consentano che l'assistenza umanitaria raggiunga le comunità bisognose. Le elezioni presidenziali siriane proposte quest'anno non saranno né libere né eque, né dovrebbero portare a qualsiasi misura di normalizzazione internazionale con il regime siriano. Qualsiasi processo politico richiede la partecipazione di tutti i siriani, compresi la diaspora e gli sfollati, per consentire a tutte le voci di essere ascoltate”. I ministri degli Esteri di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti, “non abbandoneranno il popolo siriano. Le nostre nazioni si impegnano a rinvigorire la ricerca di una soluzione pacifica che protegga i diritti e la prosperità futura di tutti i siriani, sulla base della risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (…) A tal fine ribadiamo il nostro fermo sostegno all'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria (…) È essenziale compiere progressi chiari verso un processo politico inclusivo e porre fine alla repressione del popolo siriano. Non possiamo permettere che questa tragedia duri un altro decennio”, conclude la dichiarazione.(Com)