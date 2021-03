Usa: deputati dem chiedono a Blinken pressioni su Israele per vaccino a palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di democratici della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha inviato una lettera al segretario di Stato, Antony Blinken, con l’obiettivo di chiedere all'amministrazione del presidente Joe Biden di esercitare maggiori pressioni su Israele affinché faciliti una campagna di vaccinazione contro il coronavirus tra i palestinesi. Lo Stato ebraico, dove metà della popolazione è già completamente immunizzata, ha dato il via alla campagna vaccinale tra i lavoratori palestinesi che giornalmente o periodicamente arrivano dalla Cisgiordania. I dem chiedono al capo della diplomazia di "intraprendere ulteriori azioni per assicurare che il governo fornisca i vaccini e faciliti programmi vaccinali per i palestinesi in Cisgiordania e Gaza".(Nys)