- Nel Pd di Enrico Letta "non so se ci sarà spazio per Renzi, prima c'è l'esigenza di un confronto per chiarire cosa è successo in questi mesi". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo a "Tg2Post" su Rai2. "E' giusto", come ha detto Enrico Letta un "confronto con le forze che non si riconoscono nel campo del centrodestra", ha aggiunto. (Rin)