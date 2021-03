Roma: Cinema Palazzo scrive a Raggi, procedimento acquisizione arenato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attivisti del nuovo Cinema Palazzo in una lettera aperta indirizzata al sindaco di Roma Virginia Raggi e agli assessori Valentina Vivarelli, Lorenza Fruci, Luca Montuori, chiedono notizie sul procedimento di acquisizione dello stabile nel quartiere San Lorenzo, sgomberato il 25 novembre scorso. "Il perché di questa lettera aperta è presto spiegato - si legge - abbiamo la sensazione che il procedimento, senza dubbio complesso e articolato, sia giunto a un punto di stallo e si sia arenato. Il 25 novembre 2020 il Cinema Palazzo è stato sgomberato e sottratto alla cittadinanza che per quasi dieci anni ne aveva fatto un centro culturale aperto e fruibile per tutta Roma. Nel pomeriggio migliaia di persone si riversarono in strada per manifestare fermamente la propria indignazione e il sindaco si impegnò pubblicamente ad acquisire la struttura e restituirla ad uso sociale". (segue) (Rer)