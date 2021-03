Brasile: medico rifiuta di sostituire il ministro della Salute, "divergenze con Bolsonaro” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dottoressa, che difende l'adozione urgente di misure di distanziamento sociale per contenere la diffusione del virus e l'accelerazione senza limitazioni del piano vaccinale, ha sostenuto che "la preoccupazione del governo è per l'economia e gli impatti sociali, mentre io ho presentato altre idee per affrontare la pandemia"."Penso che per questo in questo momento, per ridurre i decessi, si debba ridurre la circolazione delle persone, in modo tecnico e supportato da dati scientifici. E un forte ministero della Salute può dare questo supporto di cui i governi degli stati hanno disperato bisogno. Penso inoltre e considero urgente l'apertura di nuovi letti appropriati dal punto di vista strutturale e umano". (segue) (Brb)