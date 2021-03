Brasile: medico rifiuta di sostituire il ministro della Salute, "divergenze con Bolsonaro” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto ai vaccini, Ludhmila Hajjar ha detto che "non è possibile aspettare dicembre per avere la popolazione vaccinata". "Non possiamo perdere tempo. Abbiamo già perso molto tempo. Deve essere uno sforzo nazionale, con un migliore coordinamento nazionale. Il Brasile deve parlare all'Oms, deve parlare al mondo intero, deve chiedere aiuto e deve essere agile nell'acquisizione dei vaccini. Se aspettiamo che la popolazione venga vaccinata entro dicembre, perderemo molte vite". Per il medico non si sono comprati vaccini in tempo "per aver sottovalutato la gravità della pandemia". (segue) (Brb)