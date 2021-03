Brasile: medico rifiuta di sostituire il ministro della Salute, "divergenze con Bolsonaro” (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ultimo la cardiologa ha denunciato di aver ricevuto attacchi e minacce da parte di sostenitori del governo e del presidente Bolosonaro. Quando sui giornali il nome della donna ha iniziato a circolare il medico è diventato il bersaglio degli attacchi attraverso social media di sostenitori del presidente. "In queste 24 ore ci sono stati una serie di attacchi alla mia persona, alla mia reputazione", ha detto, affermando qualcosa di ancor più grave. "Sono in un hotel a Brasilia, e ci sono stati tre tentativi di entrare in albergo. Persone che sapevano il numero della mia stanza e dicevano che li stavo aspettando, ma non era vero. Hanno detto che erano persone che facevano parte della mia équipe medica. Se non fosse stato per le guardie di sicurezza dell'hotel, non so cosa sarebbe successo", ha concluso. (segue) (Brb)