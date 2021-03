Bolivia: Morales respinge accuse dell'Osa, "anche Almagro dovrebbe essere processato" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura della Bolivia ha disposto quattro mesi di carcerazione preventiva per l'ex presidente ad interim della Bolivia, arrestata nel fine settimana con l'accusa di terrorismo e sedizione. La decisione, presa dalla giudice Regina Santa Cruz dopo otto ore di udienza, riguarda anche gli ex ministri della Giustizia e dell'Energia, Alvaro Coimbre e Rodrigo Guzman. A tutti viene addebitata una responsabilità nel presunto "colpo di stato" dell'autunno del 2019, l'insieme di avvenimenti che hanno portato alle dimissioni di Evo Morales da presidente, alla sua successiva fuga in Messico e alla creazione del governo oggi definito "de facto". Il magistrato ha valutato che per i tre imputati esisteva il concreto pericolo di inquinamento delle indagini e di fuga: i due ministri non avrebbero infatti presentato informazioni chiare sulla loro residenza e sulle attività svolte. Per Anez, valgono soprattutto le circostanze dell'arresto: l'ex presidente ad interim - sorpresa nella mattinata di sabato sotto il letto - "stava realizzando atti preparatori alla fuga". (segue) (Brb)