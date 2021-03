Usa: Cdc invitano a mantenere misure contro i contagi da Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti(Cdc) evidenziano che il Paese potrebbe andare incontro ad un nuovo picco nei contagi da Covid-19, nel momento in cui diversi Stati dell'Unione stanno allentando le restrizioni. Lo riferisce il quotidiano "The Hill". I casi di coronavirus negli Stati Uniti fluttuano attualmente tra i 50 e 60 mila contagi al giorno. La scorsa settimana è stata superata la quota delle 100 milioni di dosi di vaccino anti-Covid somministrate, indice del fatto che la campagna di vaccinazione sta rapidamente accelerando. "Con il clima più mite in arrivo so che è forte la tentazione di rilassarsi e abbassare la guardia, in particolare dopo un inverno rigido che ha purtroppo visto il più alto livello di casi e decessi dall'inizio della pandemia", ha detto il direttore del Cdc, Rochelle Walensky, durante una conferenza stampa. "Vi supplico, per il bene e per la salute della nostra nazione. Questi dovrebbero essere segnali di avvertimento per tutti noi. I casi giornalieri aumenteranno se smettiamo di prendere precauzioni", ha aggiunto Walensky.. (Nys)