Imprese: Masi agricola, approvata emissione prestito obbligazionario non convertibile

- Masi Agricola Spa - società quotata nell'Aim Italia e tra i leader italiani nella produzione di vini premium - comunica in una nota che il Consiglio di amministrazione ha approvato in data odierna l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato, per un importo in linea capitale pari ad euro 12.000.000 costituito da n. 120 obbligazioni ("Titoli") del valore nominale di euro 100.000 e durata pari a 7 anni dalla data di emissione ("Prestito"). I Titoli non saranno soggetti a quotazione su un mercato regolamentato o ad ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e saranno emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (Ue) 2017/1129. L'emissione dei Titoli è prevista per la fine del mese di marzo 2021.(Com)