Migranti: Di Maio, in consiglio congiunto sottolineato necessario approccio globale Ue

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha partecipato oggi in videoconferenza alla riunione del Consiglio congiunto Esteri-Interno dedicato alle strategie europee in materia migratoria nel quadro del Nuovo Patto dell’UE su Asilo e Migrazione. Lo riferisce una nota ufficiale della Farnesina. Nel ricordare le proposte contenute nel documento nazionale condiviso dall’Italia a livello Ue, il Ministro ha voluto porre l’accento sullo stretto legame esistente tra le dimensioni esterna e interna delle politiche dell’Unione in campo migratorio. In particolare, è stata ribadita l’importanza per l’Italia nella ricerca di un approccio equilibrato e globale nelle relazioni dell’Ue con i Paesi di origine e transito dei flussi migratori verso l’Europa. Un riferimento specifico è stato fatto alle regioni del Nord Africa, Sahel, Corno d’Africa. L’individuazione di specifici obiettivi, l’istituzione di meccanismi efficaci di cooperazione con i Paesi terzi, in particolare in materia di rimpatri, e la disponibilità di adeguate risorse finanziarie sono tra le azioni evocate dal Ministro Di Maio in quanto prioritarie per il rilancio del partenariato dell’UE con i Paesi del Vicinato Sud e volte ad una gestione equa e inclusiva dei flussi migratori irregolari.(Com)