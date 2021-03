Brasile: medico rifiuta di sostituire il ministro della Salute, "divergenze con Bolsonaro” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'intervista il medico ha aperto uno squarcio sulla mancanza, a un anno dall'inizio della pandemia, di un protocollo medico a causa della volontà del governo di continuare a raccomandare medicinali che non si sono dimostrati efficaci. "Il Brasile ha bisogno di protocolli medici. C'è bisogno di riunire specialisti, è società medica che deve stare nel ministero con propri rappresentanti aiutando il Brasile", ha detto Hajjar, lasciando intendere che al momento le scelte del governo non sono basate su scelte mediche. "Stiamo ancora discutendo di azitromicina, ivermectina, clorochina. È un ricordo del passato. La scienza ha già dato risposte in merito", ha continuato il medico. (segue) (Brb)