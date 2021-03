Brasile: medico rifiuta di sostituire il ministro della Salute, "divergenze con Bolsonaro” (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le ricostruzioni della stampa il nome del medico è stato suggerito al presidente in ambienti vicini alla Corte suprema e al parlamento. Domenica 14 marzo inoltre, il presidente della Camera, Arthur Lira ha affermato che affrontare la pandemia "richiede competenza tecnica" e "capacità di dialogo politico" e di vedere queste qualità di Ludhmila Hajjar. Lira ha anche sostenuto di aspettare un cambiamento di direzione nella guida della Salute nel paese. "E 'mio desiderio che chi sostituirà Pazuello abbia autonomia". Sempre secondo i media nazionali ritengono che l'uscita di scena del ministro possa rallentare la pressione causata dalle indagini contro il ministro. La Corte suprema del Brasile (Stf), ha infatti disposto l'apertura di un'indagine per verificare l'eventuale condotta illegale del ministro della Salute, Eduardo Pazuello, durante la gestione del collasso nella rete sanitaria nello stato di Amazzonia nel corso della seconda ondata della pandemia di coronavirus. Le indagini puntano a verificare se il ministro Pazuello possa essere considerato penalmente responsabile del crollo del sistema sanitario a Manaus, per il reato di omissione. (segue) (Brb)