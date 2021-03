Bolivia: Morales respinge accuse dell'Osa, "anche Almagro dovrebbe essere processato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presa di posizione dell'ex presidente della Bolivia avviene a seguito del comunicato con il quale la segreteria generale dell'Osa ha denunciato l'uso della giustizia come strumento repressivo in Bolivia dopo l'arresto dell'ex presidente ad interim Jeanine Anez e diversi ex alti funzionari del suo governo. "Una volta di più (la giustizia) viene usata come strumento repressivo del partito al governo", denuncia l'organismo guidato da Luis Almagro in un comunicato, dove si afferma che in Bolivia non sussistono le "garanzie minime" per un giusto processo. Nella nota si denuncia inoltre il meccanismo di elezione dei rappresentanti del potere giudiziario nel Paese e il fatto che le ultime nomine siano state effettuate senza la partecipazione dell'opposizione. Per questo l'Osa ritiene che attualmente il sistema giudiziario boliviano "non sia in grado di fornire le garanzie minime di giusto processo e imparzialità". (segue) (Brb)