Usa: assalto al Congresso, arrestati due uomini accusati di aver aggredito l'agente Sicknick

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità federali degli Stati Uniti hanno arrestato due uomini accusati di aver aggredito con uno spray chimico l'agente di polizia del Campidoglio, Brian Sicknick, durante l’assalto al Congresso del 6 gennaio scorso. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”, precisando che non è chiaro se questa aggressione abbia determinato in maniera diretta la morte di Sicknick. Gli arrestati rispondono ai nomi di Julian Elie Khater, 32enne della Pennsylvania, e George Pierre Tanios, 39enne della Virginia Occidentale. Ad inchiodarli è un video registrato alle 14:14 del 6 gennaio scorso, nel quale si vede Sicknick altri agenti presidiare il Campidoglio di fronte ai manifestanti. Khater viene visto mentre scarica una bomboletta contenente una sostanza tossica in faccia a Sicknick e ad altri due agenti. Nell’assalto, messo in atto dai sostenitori dell’ex presidente Donald Trump per interrompere la certificazione del voto elettorale, hanno perso la vita almeno cinque persone. L’ex inquilino della Casa Bianca, ritenuto l’ispiratore della rivolta, è stato sottoposto a impeachment e assolto dal Senato degli Stati Uniti per i fatti dell’Epifania.(Nys)