© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello della sospensione del vaccino di AstraZeneca è stato "un brutto colpo ma non dobbiamo demoralizzarci, ci sono altri vaccini e questa è una sospensione in via cautelativa". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo a "Tg2Post" su Rai2.(Rin)