Roma: Cinema Palazzo scrive a Raggi, procedimento acquisizione arenato (3)

Per gli attivisti del Cinema Palazzo "serve uno spazio in cui nei prossimi mesi ci si possa riaffacciare alla socialità in sicurezza, un luogo dove raccontare storie, far vibrare note, condividere bellezza. Serve un punto di riferimento per le raccolte solidali che il quartiere sta ora facendo in piazza. Serve, con urgenza, un segnale che dia speranza nel futuro. Riaprire le porte del Cinema Palazzo alla città significa gettare uno spiraglio di luce nel cono d'ombra che ci avvolge tutti da troppi mesi, significa guardare alla Roma dei prossimi anni. Una città che ha bisogno di cittadine e cittadini attivi e di avamposti contro la speculazione, che siano presidi di aggregazione sociale e solidarità". "Siamo convinti della veridicità delle parole che la sindaca Raggi ha pronunciato a San Lorenzo qualche settimana fa e che ha ribadito in un recente comunicato stampa - sottolineano gli attivisti -. Come pure siamo consapevoli dei significativi passaggi che la giunta ha portato a termine negli ultimi mesi".