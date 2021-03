Bolivia: Morales respinge accuse dell'Osa, "anche Almagro dovrebbe essere processato" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota dell'Osa conclude elencando quattro proposte che mirano ad imporre un monitoraggio internazionale sull'operato della giustizia boliviana e a promuovere una riforma del sistema giudiziario. L'Osa ritiene necessaria in questo senso la creazione di "una commissione d'inchiesta sui casi di corruzione; la presentazione alla Corte penale internazionale (Cpi) delle denunce su possibili crimini contro l'umanità in modo che il processo sia imparziale e tenga conto di variabili oggettive di responsabilità; la riforma del sistema giudiziario attraverso un dialogo approfondito tra tutti gli attori politici, accademici e sociali, nonché, se ritenuto opportuno, la cooperazione internazionale; il rilascio di tutti i detenuti nell'ambito di questo contesto, fino a quando non saranno in atto processi e meccanismi imparziali per determinare responsabilità come quelle sopra indicate". (segue) (Brb)