Bolivia: Guaidò chiede liberazione immediata ex presidente Anez

- Il leader di opposizione venezuelano Juan Guaidó ha condannato l’arresto dell’ex presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez e di alcuni alti funzionari del suo governo e ha chiesto la loro immediata liberazione. “L'ex presidente è riuscita a condurre con successo il suo paese a elezioni e si è ritirata pacificamente dal potere, quindi la persecuzione politica contro di lei è completamente ingiustificata”, si legge in un comunicato diffuso dal leader di opposizione. “Chiediamo il loro rilascio immediato e chiediamo alla comunità internazionale di esercitare pressioni per imporre il rispetto delle garanzie politiche di tutti gli attori della vita pubblica in Bolivia”. (segue) (Vec)