Russia-Italia: ambasciata italiana ospita cerimonia premiazione concorso "Mosca-Roma"

- L'Ambasciata d'Italia a Mosca ha ospitato la premiazione dei vincitori del concorso "Mosca-Roma. 2020. Riflessi/Moskva-Rim 2020. Otrazhenija". Alla cerimonia di premiazione hanno preso pare l'ambasciatore italiano in Russia, Pasquale Terracciano con la consorte Karen, il ministro del Governo di Mosca, responsabile del dipartimento per le Relazioni economiche esterne e internazionali della città Sergej Cheremin, la direttrice dell'Istituto italiano di cultura Daniela Rizzi e la direttrice dell'Istituto di cultura russo di Roma, Daria Pushkova, nonché gli organizzatori del concorso della parte russa e italiana. Ha preso parte con un videomessaggio anche l'ambasciatore Russo in Italia, Sergej Razov. Il concorso è stato indetto dall'Ambasciata d'Italia in Russia, Onlus "Anima", l'Associazione Scuole di Roma - Scuola Maestra APS (ScuolediRoma. It) in collaborazione con Renaliart (Rete Nazionale Licei d'Arte Italiani - Rete Nazionale Licei Artistici), con il sostegno del Governo di Mosca. Per il concorso sono state presentate 423 opere provenienti da 53 scuole d'arte di Mosca e Roma. (Com)