Lavoro: Uiltrasporti Lazio, su Roma metropolitane Comune esprima posizione chiara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tempo è finito, le onorevoli e gli onorevoli eletti dell’Assemblea capitolina esprimano una posizione ferma e chiara sul salvataggio di Roma Metropolitane e sulla tutela di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori". Lo dichiara in una nota il segretario regionale della Uiltrasporti Alessandro Bonfigli. "Roma Metropolitane permane in stato di liquidazione, il contratto di servizio è scaduto da quasi tre mesi, permangono bilanci da approvare, è ancora di via di definizione il rapporto tra l’Azienda ed il socio Unico e questo comporta ripercussioni sui bilanci per la mancata determinazione delle partite creditorie/debitorie - continua la nota -. A queste problematiche si è aggiunta, alla fine del mese di gennaio, una sostanziale sfiducia dell’attuale organo liquidatorio da parte della giunta Capitolina, esplicitata in una delibera che respinge il piano di ristrutturazione presentato e chiede la predisposizione di un nuovo piano di risanamento, senza il quale l’Azienda non potrà essere ricapitalizzata e sarebbe quindi destinata al fallimento". (segue) (Com)