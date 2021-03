Lavoro: Uiltrasporti Lazio, su Roma metropolitane Comune esprima posizione chiara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre - continua il sindacalista - Roma Metropolitane da quasi due mesi ha richiesto il ricorso agli ammortizzatori sociali, che noi unitariamente abbiamo contrastato con forza confermando che l’azienda ha sempre continuato ad operare in regime misto presenza/smart working e perché la natura e le funzioni di Roma Metropolitane, quale progettista di infrastrutture per la mobilità fondamentali come gli adeguamenti alla normativa antincendio e la messa in sicurezza delle Linee A e B (per cui si rischia di perdere i fondi già stanziati), e quale stazione appaltante per opere importantissime come la linea C, sono di fatto incompatibili con la parziale sospensione delle attività come impostata dall’azienda. Non è più possibile sottostare a superficialità, ignoranza, tentativi di spuntarla gettando la palla in tribuna", conclude Bonfigli. (Com)