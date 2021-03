© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare Pari opportunità. All’ordine del giorno il bilancio di genere con, tra gli altri, Daria Colombo, delegata del sindaco alle Pari opportunità di genere.Diretta YouTube (dalle 14.30 alle 16.00)Commissione consiliare Casa. All’ordine del giorno: avviso n. 2421 per l'assegnazione degli alloggi Erp, scaduto il 31 dicembre 2020. Partcipano l’assessore Gabriele Rabaiotti, l’ing. Renzo Valtorta, del Comune di Milano e l'ing. Corrado Bina di Mm Casa.Diretta YouTube (dalle 16.00 alle 17.30)Commissione consiliare congiunta Attività produttive e Antimafia. All’odine del giorno: presentazione del progetto per il contrasto e la prevenzione di usura e estorsione. Partecipano, tra gli altri, Andrea Painini, presidente Confesercenti Milano e Ferruccio Patti, presidente SOS Impresa Milano Metropolitana.Diretta YouTube (dalle 17.30 alle 19.00)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale. In apertura la commemorazione dell’ex consigliere regionale bresciano Adelio Terraroli. A seguire la discussione del progetto di legge di razionalizzazione e revisione delle norme di rendicontazione al Consiglio regionale e l’esame delle proposte di atto amministrativo che introducono revisioni e variazioni del Piano cave provinciale della provincia di Cremona.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (dalle 10.00)Regione Lombardia con Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Aipo, BrianzAcque, Gruppo Cap e Como Acqua,presentano “Seveso Stream”, progetto che metterà in opera un censimento degli “scarichi” lungo il fiume Seveso, attraverso le province di Milano, Monza e Brianza e Como tramite l’utilizzo di droni. Intervengono l’assessore al Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni; il presidente di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Matteo Fumagalli; il direttore di AIPo, Luigi Mille; il presidente e ad di BrianzAcque, Enrico Boerci; il presidente e ad del Gruppo CAP, Alessandro Russo; il presidente e ad di Como Acqua, Enrico Pezzoli e il presidente della VI Commissione Ambiente e Protezione Civile del Consiglio regionale della Lombardia, Riccardo Pase.Diretta sul sito del Consiglio regionale (ore 16.00)VARIEConferenza stampa “Gelatina animale nelle caramelle? No, grazie! La scelta etica di Sperlari. Interviene Silvio Barbero, vice presidente Università delle Scienze gastronomiche di Pollenzo e vice presidente Slow Food.Modalità telematica (ore 10.30)Conferenza stampa “Regione Lombardia: zona rossa per incapacità”. Intervengono Fabio Pizzul – capogruppo Pd al Consiglio regionale lombardo; Marco Fumagalli – Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle; Elisabetta Strada - Consigliere regionale Lombardi Civici Europeisti; Michele Usuelli - Consigliere regionale +Europa; Niccolò Carretta - Consigliere regionale Azione; Delfina Colombo - Acli Milano; Maso Notarianni – Arci Milano; Massimo Cortesi - Arci Lombardia; Monica Vangi - Cgil Lombardia; Lella Trapella – I Sentinelli; Lucilla Tedeschi – Forum per il Diritto alla Salute Lombardia; Simone Negri – sindaco di Cesano Boscone; Donatella Albini – Consigliera Comune di Brescia con delega alla salute; Tino Magni – Sinistra Italiana e Carlo Porcari – Articolo 1.Piattaforma Google Meet (ore 11.00)(Rem)