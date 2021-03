© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, martedì 16 marzo, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione in videoconferenza della Giunta ComunaleOre 15 - riunione in videoconferenza delle Commissioni VI, II e V. Odg: Approvazione PVIS - Piano Strategico dell'Infrastruttura Verde della Città di Torino.REGIONEore 9:30 e 14:30, Videoconferenza, riunione della I Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti. (Rpi)