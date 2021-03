Ue: Gentiloni, proseguire lavoro su finanza sostenibile con euro quale valuta più usata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna proseguire il lavoro sulla finanza sostenibile, per migliorare ulteriormente lo status dell'Europa di hub globale della finanza verde, con l'euro quale valuta di denominazione più utilizzata delle obbligazioni verdi. Per fare un esempio, i tre principali 'hub commerciali verdi' sono Lussemburgo, Francoforte e Milano, davanti a Londra. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, dopo l'Eurogruppo in videoconferenza. "In primo luogo, un ruolo internazionale più forte per l'euro deriverà naturalmente da un'attuazione rapida e ambiziosa dello strumento per la ripresa e la resilienza. Ciò riguarda l'intera Ue, ma è fondamentale per la zona euro. Collegato a questo, l'emissione di obbligazioni europee senza precedenti per finanziare Next Generation Eu aggiungerà profondità e liquidità al mercato dei titoli di debito denominati in euro con rating elevato emessi dall'Ue", ha detto. "In secondo luogo, il processo per rafforzare e completare l'Unione economica e monetaria deve continuare" e, terzo punto, "dobbiamo migliorare il sistema finanziario e le infrastrutture di mercato dell'Ue e dell'area euro".