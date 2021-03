Ue: Gentiloni, proseguire lavoro su finanza sostenibile con euro quale valuta più usata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quarto, "dobbiamo rafforzare i sistemi di pagamento transfrontalieri europei" e, quinto aspetto, "dovremmo proseguire il lavoro sulla finanza sostenibile, per migliorare ulteriormente il nostro status di hub globale della finanza verde, con l'euro che è la valuta di denominazione più utilizzata delle obbligazioni verdi. Ad esempio, i tre principali 'hub commerciali verdi' sono Lussemburgo, Francoforte e Milano, tutti davanti a Londra", ha sottolineato. Per il commissario è necessario un impegno dell'Ue "con il settore pubblico e privato e con gli investitori istituzionali nei Paesi terzi per comprendere meglio gli ostacoli all'uso dell'euro nelle relazioni commerciali e finanziarie", ha concluso. (Beb)