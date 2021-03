Ue: Gentiloni, senza Sure più disoccupazione, ma pericolo non è passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza lo strumento Sure a sostegno dell'occupazione, l'aumento della disoccupazione sarebbe stato sicuramente molto più marcato. Ma questo pericolo non è passato ed è per questo che il ritiro del sostegno e il passaggio a misure più mirate devono avvenire gradualmente ed essere calibrate con molta attenzione. Lo ha detto dopo la videoconferenza dell'Eurogruppo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "La pandemia ha avuto un impatto sproporzionato su alcuni settori", ha ricordato. "Il settore tessile è sceso di circa il 50 per cento nel secondo trimestre del 2020, ma dovrebbe essere di circa il 10 per cento al di sopra del livello pre-pandemia entro la fine del 2021", ha detto. "L'elettronica e i computer sono scesi di circa il 20 per cento nel secondo trimestre dello scorso anno, ma dovrebbero essere circa il 10 per cento al di sopra dei livelli pre-pandemia entro la fine dell'anno. Ma se guardiamo all'alloggio e al vitto, il calo del fatturato la scorsa primavera è stato superiore all'80 per cento; ora è ancora circa il 70 per cento al di sotto dei livelli pre-pandemici, e si prevede che tornerà a malapena ai livelli pre-pandemici entro la fine di quest'anno", ha spiegato. (segue) (Beb)