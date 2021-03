Ue: Gentiloni, senza Sure più disoccupazione, ma pericolo non è passato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo impatto disomogeneo si riflette anche nel mercato del lavoro. Entro il terzo trimestre del 2020, circa il 3 per cento dell'occupazione o quasi 6 milioni di posti di lavoro erano stati persi nell'Ue dall'inizio della pandemia. Ma nei settori più colpiti, come l'alloggio e il cibo, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, il calo è stato superiore al 5 per cento. Questi settori tendono a dipendere maggiormente da lavoratori giovani o poco qualificati", ha continuato. "Se non fosse stato per il forte sostegno politico, anche attraverso Sure, l'aumento della disoccupazione sarebbe stato sicuramente molto più marcato. Ma questo pericolo non è passato. Ed è per questo che il ritiro del sostegno e il passaggio a misure più mirate devono avvenire gradualmente ed essere calibrate con molta attenzione. Altrimenti sarà difficile evitare il rischio di un aumento dei fallimenti e di danni economici e sociali più duraturi", ha detto. (Beb)