Ue: Donohoe, Franco ha fatto presentazione impressionante

- Il ministro dell'Economia italiano Daniele Franco ha fatto all'Eurogruppo una presentazione estremamente impressionante. Lo ha detto dopo l'Eurogruppo il presidente Paschal Donohoe. Il ministro dell'Economia Daniele Franco "ha fatto una presentazione estremamente impressionante. Ci ha spiegato la situazione sanitaria in Italia, ci ha parlato delle misure in corso per sostenere il reddito, i datori di lavoro, visto che l'Italia si trova davanti a un'altra ondata della pandemia e ci ha indicato il suo sostegno alla dichiarazione che abbiamo emesso oggi. Ha fatto una chiara presentazione sui vari temi e sarà un membro importante con influenza nel periodo a venire", ha aggiunto. (Beb)