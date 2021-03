Ponte Genova: M5s, se confermate, gravissime accuse di false lettere a Mit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il proseguire dell'inchiesta sul crollo di Ponte Morandi emergono dettagli sempre più inquietanti. Ora si scopre dalle 'incolpazioni provvisorie' depositate dalla procura che gli ex vertici di Aspi avrebbero falsificato anche i contenuti delle lettere inviate al Mit sullo stato di salute di ponte Morandi e sul progetto per il consolidamento: se confermato sarebbe un atto gravissimo". Lo affermano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle nelle commissioni Ambiente e Trasporti. "La giustizia farà il suo corso, ma intanto è palese quali giochi siano stati fatti sulla pelle dei cittadini. Il governo deve accelerare sull'iter che porta a un nuovo regime della concessione e in generale bisogna dare priorità assoluta alle attività di monitoraggio e messa in sicurezza delle nostre infrastrutture viarie: gli italiani non possono viaggiare con il dubbio che i viadotti e le gallerie che attraversano non siano sicuri", concludono. (Com)