- E' "fondamentale che il governo corra per sbloccare i ristori a chi è stato costretto a chiudere. Ed è fondamentale in questo ultimo miglio che anche chi è scoraggiato trovi la forza per non mollare. Finalmente si vede la luce alla fine del tunnel. Il vaccino è la principale arma per uccidere il virus. Dobbiamo usarla". Lo scrive nella sua consueta Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)