Campidoglio: De Priamo (Fd'I Roma), sospensione Pacetti provvedimento ineccepibile

- La sospensione del capogruppo M5s in Assemblea capitolina Giuliano Pacetti è un provvedimento ineccepibile. È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fd'I. "L'ufficio di presidenza dell'assemblea capitolina ha comminato due giornate di sospensione dal consiglio a il capogruppo dei 5 Stelle Giuliano Pacetti che insieme al collega Ferrara aveva occupato la presidenza nel consiglio in seconda convocazione di venerdì per tentare di impedire la votazione di una mozione a favore dei lavoratori del commercio su area pubblica firmata dal presidente De Vito e dalle forze di opposizione con seconda firma di Fd'I - dichiara De Priamo -. La sospensione appare un segnale giusto anche considerando che in passato come consiglieri di Fdi siamo stati espulsi per molto meno. In questo caso vi era un evidente tentativo di impedire una votazione e quindi un grave attacco alla libertà di espressione democratica dell'assemblea ancora più assurdo perché proveniente da chi dovrebbe governare la Capitale ma evidentemente è sempre più debole politicamente. Attendiamo ancora un commento da parte della Raggi sulla vicenda, comunque ringraziamo gli uffici per la corretta gestione di questi delicate ore e plaudiamo al vicepresidente Figliomeni che in ufficio di presidenza ha tenuto come sempre una posizione equilibrata e giusta", conclude De Priamo.(Com)