Governo: Renzi, lottato in solitudine, ora cominciano a vedersi risultati

- "Abbiamo lottato, spesso in solitudine, per cambiare lo status quo. E ora i risultati cominciano a vedersi. Possono fare tutte le polemiche che vogliono", lo scrive nella sua Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi che invita a "riflettere su alcuni dati di fatto: il fatto che ci sia Draghi al posto di Conte; il fatto che ci sia Figliuolo al posto di Arcuri; il fatto che ci sia Cartabia al posto di Bonafede; il fatto che ci sia Cingolani al posto di Costa. Potrei continuare. Ma mi fermo per evitare di essere scortese". (Rin)