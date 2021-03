Vaccino: Renzi su AstraZeneca, da Aifa posizione contraddittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre "ancora migliorare sul piano scientifico. Le incertezze comunicative, anche sul vaccino AstraZeneca, spesso dipendono da fattori europei (l’Ema non sta brillando, anzi: le incertezze di certi burocrati europei sono un formidabile spot per Boris Johnson e per la sua Brexit), ma anche da qualche limite di gestione nostrano". Lo scrive nella sua Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "Emblematica - osserva - la posizione contraddittoria di Aifa di queste ore (quella di ieri, quella di oggi). Speriamo che nelle prossime ore tutto venga rapidamente chiarito". (Rin)