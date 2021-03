Pd: Renzi su Letta, sul passato resta giudizio di allora, per presente è scelta equilibrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al rientro in Italia di Enrico Letta, "sono tutt’altro che triste". Lo precisa nella sua Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "Il mio giudizio su ciò che è accaduto tra il 2013 e il 2014 è chiaro. Non cambia, perché si possono cambiare i ricordi ma non si possono cambiare le statistiche e i fatti", spiega l'ex premier che poi puntualizza: "A noi interessa il presente e il futuro. E per il presente il Pd scegliendo Letta ha fatto una scelta equilibrata ed a lui vanno i miei auguri di buon lavoro".(Rin)