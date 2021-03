Pd: Rete civica, auguri al nuovo segretario Letta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Enrico Letta i nostri auguri. Il suo buon lavoro sarà per il Pd occasione di rinascita". Lo dichiara in una nota la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RtR, Svetlana Celli e il consigliere regionale Gianluca Quadrana. " 'Non dobbiamo lasciare nessuno da solo e il mondo degli esclusi è quello su cui dobbiamo lavorare di più' ha detto ieri nel suo discorso all'Assemblea - si legge nella nota -. Allargare il capo dei diritti e delle tutele come quelli della partecipazione è la scommessa giusta dalla quale ripartire. Dalle periferie dei territori, culturali ed economiche il Pd può rafforzare la propria leadership e rafforzare la democrazia nel nostro Paese". (Com)