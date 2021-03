Viterbo: frasi razziste nel consiglio comunale on line a Corchiano, trovati i responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati individuati i due autori delle intrusioni informatiche antisemite e fasciste al consiglio comunale on line aperto a Corchiano in cui si discuteva della proposta della Carta Nazionale delle Aree potenzialmente idonee per il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Questa mattina personale delle Digos di Torino e Brescia, unitamente a quello dei Compartimenti Polizia Postale Piemonte e Lombardia, hanno dato esecuzione ai decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Viterbo a carico di un cittadino rumeno, 40enne, residente nel torinese e di una cittadina italiana, 50enne, di origini kuwaitiane, residente a Brescia. I responsabili dell’accaduto sarebbero, a loro insaputa, i figli minorenni. Era il 9 gennaio e a quell’assise civica erano collegati anche rappresentanti delle comunità rurali e del mondo politico. Nell’occasione alcuni utenti, accedendo con nomi di fantasia, ma anche riconducibili a noti uomini della politica e attrici del mondo dell’hard-core, hanno proferito una serie di improperi e frasi blasfeme, inserendo il motivo musicale di “faccetta nera”. (segue) (Rer)