Viterbo: frasi razziste nel consiglio comunale on line a Corchiano, trovati i responsabili (2)

- Offese anche di matrice politica ed ideologica, che hanno creato un tale disturbo da costringere l’amministratore di sistema a bloccare il collegamento degli utenti considerati artefici dell’indebita intrusione. A seguito della denuncia proposta dal Sindaco di Corchiano, gli uomini della Polizia di Stato della Digos di Viterbo, con il supporto del Servizio Polizia Postale e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, hanno avviato una specifica attività di indagine che ha permesso di rintracciare le apparecchiature informatiche dalle quali sono stati effettuati gli accessi abusivi, presso le residenze dei due sospettati. Le perquisizioni locali e personali, finalizzate all’ispezione informatica, hanno consentito di accertare la responsabilità in capo a due minori, che parzialmente hanno ammesso quanto contestato. Gli stessi, che avevano agito all’insaputa dei genitori, risultano far parte di gruppi Zoombombing e Telegram, appositamente strutturati per azioni di disturbo da attuare in occasione di conferenze online. I cellulari e computer da cui si sono collegati sulla piattaforma digitale sono stati sequestrati per i più approfonditi accertamenti informatici. I minori saranno segnalati all’Autorità Giudiziaria competente. (Rer)