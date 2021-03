Autostrade: aggiornamento programma chiusure notturne stazione Caserta nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Caserta nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22 di martedì 16 alle 2 di mercoledì 17 marzo, sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma. Inoltre, dalle 2 alle 6 di mercoledì 17 marzo, sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli. Lo comunica in una nota Autostrade che in alternativa, consiglia "di utilizzare le seguenti stazioni: per chi proviene e per chi è diretto verso Roma: Santa Maria Capua Vetere; per chi proviene e per chi è diretto verso Napoli: Caserta sud". (Rer)