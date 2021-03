Covid: Gentiloni, misure precauzionali su vaccini sono giustificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve celerità nelle campagne vaccinali per la salute e per l'economia, ma serve anche sicurezza e certezza e quindi le misure precauzionali sui vaccini sono giustificate. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, dopo l'Eurogruppo. "Certo, serve velocità, non solo per l'economia, ma per la stessa salute dei cittadini. Tuttavia allo stesso tempo abbiamo bisogno anche di sicurezza e certezza. Quindi le misure precauzionali sono giustificate e ovviamente dobbiamo aspettare una valutazione dell'Ema che darà certezza ai cittadini europei", ha detto rispondendo a una domanda sullo stop alla somministrazione del vaccino di AstraZeneca in alcuni Paesi membri dell'Ue, Italia inclusa. Sul tema è intervenuto anche il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe. "Capisco assolutamente le reazioni di molti cittadini che aspettavano tanto di fare il vaccino", ha detto. "Credo che sia stata presa la decisione giusta e ogni scelta è stata comunicata in maniera assolutamente trasparente", ha aggiunto. "Decideremo cosa fare con i colleghi della Commissione e gli esperti dell'Ema. Speriamo che sia solo una sospensione temporanea che venga compensata dalla massima fiducia nei nostri vaccini", ha concluso. (Beb)