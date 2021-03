© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con buona pace di chi vive di livori, il fatto che Letta sia tornato nella politica italiana - in questo momento - per me è una buona notizia. Se riuscirà a risollevare un Pd, noi saremo contenti per lui e per il Pd. Se non ci riuscirà, stavolta nessuno potrà utilizzarci come alibi. Classica situazione win-win". Lo scrive nella sua Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)