Turchia: Covid, lanciata campagna di vaccinazione per addetti al turismo

- La Turchia ha lanciato una campagna di vaccinazione anti Covid-19 per gli addetti del turismo in coordinamento con il ministero della Cultura e del Turismo, il ministero della Salute e l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del turismo della Turchia (Tga). Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata di Turchia in Italia. L'iniziativa rientra nel "Programma di Certificazione Safe Tourism" allo scopo di accogliere i viaggiatori internazionali in vista della prossima stagione turistica e per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori del turismo e della popolazione locale sottolineando come tutto questo rappresenti la massima priorità. Da quando il "Programma di Certificazione Safe Tourism" è stato lanciato nel giugno del 2020, la Turchia ha attuato rigorose linee guida in materia di salute e sicurezza e ha intrapreso tutte le misure necessarie per continuare costantemente a garantirle. Con l'apertura della stagione turistica, poi, il Ministero della Cultura e del Turismo ha fortemente voluto che i dipendenti del travel rientrassero nel programma di vaccinazione affinché i servizi turistici potessero restare aperti tutto l'anno. Il programma di vaccinazione pensato per loro sarà meticolosamente condotto in coordinamento con il ministero della Salute e il ministero del Lavoro. Nell'ambito del programma a vaccinarsi saranno i dipendenti di strutture ricettive, dipendenti di ristoranti, guide turistiche, agenti di viaggio che sono già registrati nel "Programma di Certificazione Safe Tourism". (segue) (Com)