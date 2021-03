Turchia: Covid, Erdogan, vaccinati 11,5 milioni di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi, due mesi dopo l’avvio della campagna vaccinale contro il Covid-19 in Turchia, lanciata lo scorso 14 gennaio, hanno ricevuto dosi di vaccino in tutto il Paese 11 milioni e mezzo di persone. Lo ha annunciato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando ai giornalisti in una conferenza stampa tenuta dopo una riunione del gabinetto presidenziale ad Ankara. Secondo Erdogan, la fornitura di vaccini dall’estero proseguirà finché il Paese non sarà in grado di produrre preparati sviluppati localmente. Attualmente il vaccino somministrato nel Paese è quello prodotto dalla casa farmaceutica cinese SinoVac, inoculato in due dosi, la seconda delle quali è iniettata a distanza di 28 giorni dalla prima. Ankara ha inoltre ordinato 4,5 milioni di dosi del vaccino tedesco-statunitense Pfizer-BioNTech. Durante la conferenza stampa, Erdogan è anche tornato sulle misure di sostegno all’economia fornite dal governo turco per far fronte all’impatto della pandemia: “Abbiamo sostenuto le nostre piccole e medie imprese con un pacchetto di aiuti economici da più di 2 miliardi di lire (257 milioni di dollari)”, ha detto. “Il volume totale degli incentivi e dell’assistenza forniti dal governo di Ankara ha raggiunto gli 80 miliardi di lire turche (10,6 miliardi di dollari)”, ha sottolineato il capo dello Stato turco. (Tua)