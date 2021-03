Sud Sudan: atterrato volo umanitario della Cooperazione italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atterrato questo pomeriggio presso l'aeroporto di Giuba, in Sud Sudan, un volo umanitario della Cooperazione italiana partito dalla Base di Pronto Intervento delle Nazioni Unite (Unhrd) di Brindisi con un carico di 12 tonnellate di beni umanitari, materiale di prima assistenza ed aiuti alimentari, forniti rispettivamente dalla Cooperazione italiana e da Organizzazioni della Società Civile. Lo riferisce una nota della Farnesina. La spedizione, realizzata in collaborazione con la Federazione internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ifrc), è destinata a rafforzare l'assistenza umanitaria a sostegno della popolazione sfollata a seguito delle inondazioni dello scorso anno e della popolazione locale afflitta dalla crisi sanitaria ed alimentare in atto nel Paese. (Com)