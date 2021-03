Regno Unito: ministra Interno Patel, capisco la rabbia dei cittadini ma evitare nuove proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno britannica Priti Patel ha affermato alla Camera dei comuni di capire la rabbia dell'opinione pubblica in seguito alla morte di Sarah Everard, la trentatreenne rapita e uccisa in un parco londinese da un agente di polizia fuori servizio la scorsa settimana mentre rientrava a casa la sera. Patel ha tuttavia anche messo in guardia contro nuove manifestazioni mentre le restrizioni anti-Covid sono in vigore. La ministra dell'Interno britannica ha comunicato di aver iniziato una revisione sull'azione repressiva messa in atto dalle forze dell'ordine nella serata di sabato, quando la polizia ha pesantemente disperso una veglia in onore di Everard, compiendo quattro arresti di donne in maniera giudicata da molti "brutale". Patel ha spiegato che, nonostante il diritto alla protesta sia "una pietra angolare della nostra democrazia, il dovere del governo rimane quello di prevenire la perdita di ulteriori vite durante la pandemia". La ministra si è mostrata emozionalmente solidale con le proteste, sostenendo che "troppe di noi hanno camminato verso casa sentendo passi preoccupantemente vicini dietro di noi, e troppe di noi hanno fatto finta di essere al telefono con un amico per spaventare qualcuno e mandarlo via. Troppe di noi hanno stretto le chiavi di casa nel pugno pronte a difendersi, e questo non deve continuare". La ministra ha infine affermato che la legge contro gli abusi e le violenze domestiche è pronta per ricevere l'assenso reale, il ché dovrebbe avvenire entro la fine di aprile.(Rel)