Usa: Biden sceglie Gene Sperling come coordinatore del piano di salvataggio anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha nominato Gene Sperling come coordinatore del piano di salvataggio dalla crisi sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. Lo ha confermato oggi la Casa Bianca, precisando che Sperling lavorerà con i capi delle agenzie federali e con i rappresentanti di Stati ed enti locali per accelerare il lavoro dell’amministrazione nel contrasto al coronavirus. Si tratta dello stesso ruolo occupato nel 2009 dallo stesso Biden, all’epoca vice del presidente Barack Obama, per l’attuazione del pacchetto di stimolo economico dopo la crisi dei mutui subprime. Già membro del Consiglio economico nazionale nelle amministrazioni Obama e Clinton, Sperling si occuperà di sovrintendere l’attuazione del piano di salvataggio da 1.900 miliardi di dollari recentemente approvato dal Congresso e trasformato in legge da Biden. Nelle scorse settimane, scrive la rivista “Politico”, il suo nome era stato preso in considerazione dopo l’affondamento da parte del Senato della nomina di Neera Tanden come direttore dell’Ufficio bilancio e gestione della Casa Bianca. (Nys)