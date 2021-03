Usa: l'amministrazione Biden alle prese con il ritorno dei socialisti in America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più recente cronaca politico-giudiziaria dell'America latina sembra offrire alla sinistra la possibilità di tornare a coprire il ruolo da protagonista che aveva ostentato a inizio secolo. Un'ascesa che consegna all'amministrazione Usa del presidente Joe Biden, da poco meno di due mesi entrato alla Casa Bianca, un panorama regionale più articolato da gestire, non ridotto ai "tradizionali" dossier di Cuba e Venezuela (e Messico) su cui si era concentrato Donald Trump. Gli eredi di una stagione di governi che guardavano più a Pechino che a Washington, sembrano sempre più vitali. In Brasile l'ex presidente Inacio Luiz "Lula" da Silva si vede annullate per vizio di forma tutte le sentenze di condanna per corruzione, che lo lasciano libero di tornare a puntare alla presidenza. In Bolivia, la breve stagione del governo "ad interim" sorta sulle rovine "dell'eterno" Evo Morales si chiude definitivamente con l'arresto, rocambolesco, della ex presidente Jeanine Anez, di alcuni suoi ministri e dei vertici delle forze armate ad essa legate. Senza contare che l'Ecuador, per quattro anni solido alleato della Casa Bianca, sembra presto destinato a tornare in mano ai "neosocialisti" dell'ex presidente Rafael Correa, e che in Cile, come in Paraguay, i governi conservatori soffrono sempre più i colpi della protesta di piazza, dove alle rivendicazioni sociali si aggiungono ora le proteste sulla gestione della pandemia. (segue) (Nys)