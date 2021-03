Usa: l'amministrazione Biden alle prese con il ritorno dei socialisti in America latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Brasile la Corte suprema è intervenuta senza mezzi termini ritenendo frutto di errori di forma ben tre sentenze contro Lula. Una decisione che rimette in discussione la recente storia giudiziaria del paese e che potrebbe rimettere Lula - forte di un consenso popolare ancora sostanzialmente intatto - al centro di una scena in cui l'attuale presidente Jair Bolsonaro sconta le difficoltà di gestire la crisi della pandemia. Il leader sindacale aspetterà per capire se ricandidarsi alle presidenziali del 2022, ma le armi con cui Bolsonaro aveva conquistato il palazzo del Planalto si sono in parte spuntate: il magistrato star dei processi "lava Jato", Sergio Moro, ha abbandonato il ministero della Giustizia in rotta con il presidente, portandosi probabilmente dietro i consensi che lo avevano trasformato in eroe nazionale. Le trattative che Bolsonaro ha dovuto fare con il grande centro parlamentare per avere la guida delle due Camere e far correre l'agenda delle riforme ha corroso l'immagine del leader in lotta contro la "casta". Bolsonaro rimarrà comunque altri due anni in carica e le prime interazioni tra Washington e Brasilia al momento non segnano particolari mutazioni. (segue) (Nys)