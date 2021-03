Usa: l'amministrazione Biden alle prese con il ritorno dei socialisti in America latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto di Anez in Bolivia pare d'altra parte mettere il sigillo al ritorno definitivo del partito di Morales, il Movimento per il socialismo (Mas), alla guida del paese. Il leader "cocalero", presidente della Bolivia dal 2006 al 2019, era rientrato a fine 2020 in patria dopo un anno di esilio, prima in Messico e poi in Argentina, accolto da imponenti manifestazioni di piazza. Ad attenderlo il nuovo presidente, suo ex fidato ministro delle Finanze, Luis Arce, vincitore delle nuove elezioni che hanno chiuso la breve stagione del governo "ad interim" appoggiato dalla Casa Bianca e dal Brasile, ma non da attori come Messico e Argentina. Le ultime operazioni della magistratura boliviana svelano un possibile smantellamento di tutta la rete legata a quel potere transitorio, per rinsaldare a La Paz il governo che aveva rotto con gli Usa e stretto alleanze solide con il Venezuela come con l'Iran. Unico segno di cui il Mas dovrà tenere però conto sono le elezioni regionali di queste settimane, dalle quali emergono segnali di incoraggiamento per le opposizioni. (segue) (Nys)